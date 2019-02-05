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Москва, 05.02.2019

В Литве назвали Россию главной угрозой для страны

«Expert Online» 2019

В ежегодном отчёте, составленном Департаментом госбезопасности (ДГБ) Литвы и второго департамент оперативных служб при Минобороны этого балтийского государства, Россия названа одной из главных угроз для Литвы.

В документе отмечается, что спецслужбы РФ якобы пытаются вербовать граждан Литвы, а местные политики и общественные организации, которые контактируют с нашей страной, а также с Белоруссией или у которых там есть родственники, попадают в поле зрения Кремля, передаёт Sputnik Литва.

Представители литовской разведки убеждены, что «агенты Москвы» манипулируют общим советским прошлым и ностальгией по нему.

Кроме того, отмечается, что наша страна также является главной угрозой для Литвы в области кибербезопасности. Сотрудникам ДГБ и специалистам военной разведки мерещится, что спецслужбы РФ «собирают информацию, нарушают работу IT-систем и присоединяются к операциям влияния».

При этом, утверждается, что одной из главных целей «подрывной деятельности Кремля» являются запланированные на 2019-2020 годы выборы в Литве.

«Кремль не оставляет попыток вмешаться в наши политические процессы и пытается подорвать уверенность литовских граждан в демократические процессы и веру в свободную волю общества или избранных политиков», – резюмируется в отчёте.

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