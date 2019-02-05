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Москва, 05.02.2019

В разведке США рассказали о сложностях работы с Трампом

«Expert Online» 2019

Глава США Дональд Трамп доставляет трудности разведывательным агентствам, которым приходится противостоять президенту США Дональду Трампу. Как отвечают представители ведомства президент хочет слышать от них только хорошие новости, посвященные лишь ему. Об этом пишет в колонке для Los Angeles Times бывший председатель Национального совета по разведке США Грегори Тревентон.

«Проработав в разведывательном сообществе США в течение десятилетий, я слишком хорошо знаю, насколько президенты не любят плохие новости», — пишет Тревентон.

Ранее, выступая в конгрессе на прошлой неделе, директор Национальной разведки Дэн Коутс, представил свою оценку угроз во всем мире, подчеркнув возрастающую киберугрозу со стороны России и Китая.

Он также сообщил, что не стоит ожидать в ближайшее время от Северной Кореи отказа от своего ядерного арсенала.

Данные утверждения противоречат двум внешнеполитическим инициативам президента США Дональда Трампа, подчеркнул Коутс.

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