В Японии назвали идеальное место для размещения ракет США

Четыре российских острова Курильской гряды станут идеальным местом для размещения ракет США, сообщает Japan Business Press, опубликовавший статью о важности передачи спорных территорий. По данным портала, речь идет о российских островах, на которые претендует Япония.

Автор материала уверен, что ракеты, размещенные на Курильских островах, помогут защитить мир от Северной Кореи.

«Если Япония получит четыре северных острова и разместит там военные базы (в том числе и с американскими ракетами), то это будет означать, что Россия предоставит США наиболее подходящее место для защиты от северокорейских баллистических ракет», — пишет издание.

Остров Итуруп назвали наиболее подходящим для этой цели местом, которое можно использовать в американской системе ПВО, защищающей Европу от Ирана. Размещение системы на острове позволит блокировать незамерзающий порт Владивостока, имеющий стратегическое значение для России.

При этом автор соглашается, что Москва вряд ли согласится на такие условия из соображений собственной безопасности, поскольку американские ракеты могут заблокировать Владивосток и выход России в Охотское море.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что южные Курилы являются «исконной» территорией Японии.