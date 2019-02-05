Названа средняя зарплата в Москве в 2018 году. Ее уровень вырос почти на 12%

В 2018 году среднемесячная начисленная зарплата в столице выросла 11,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составила 80 881 рубль. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Мосгорстата за январь — ноябрь прошлого года.

Больше всего выплаты увеличились в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 27,7 процента до 83 599 рублей, образования (+22,2%, 86 144 рубля), а также деятельности в области информации и связи (+21,7%, 118 903 рубля).

Ранее российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, отмечает РИА Новости. На первом месте — врач акушер-гинеколог-репродуктолог в Москве (574 тысяч рублей). Аналогичную сумму работодатели готовы были предложить техническому директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов. Эти позиции также были открыты в столице.

По прогнозам специалистов Финансового университета при правительстве России реальные зарплаты россиян в 2019 году будут расти на на 4–7%, причем в следующем году сохранится такая же тенденция.