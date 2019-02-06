Курс доллара: назревает большой раскол

Курс доллара растет в среду пятую сессию подряд к основным валютам. Индекс доллара преодолел важную отметку 96,00 и протестировал уровень 96,30. Курс доллара также вырос к рублю к 16.31 мск на 13 копеек - 65,75.

Между тем, в то время как ведущие аналитики, например из Morgan Stanley и Nomura, предсказывают темные времена для доллара, рынок ведет себя совершенно противоположным образом, пишет Bloomberg.



Курс доллара вырос уже почти на 1% со дня "невероятного" заседания ФРС в январе, компенсировав все свои потери в 2019 году. И рынок опционов показывает потенциал дальнейшего роста: ставки на укрепление американской валюты находятся на локальных максимумах.

Хотя сдвиг в позиционировании в долларе пока невелик, он угрожает создать встречный ветер для активов развивающихся рынков, которые в январе выросли на фоне ослабления доллара. В отсутствии свежих данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами из-за шатдауна статистика по опционам приобретает особую ценность.

Аналитики, напоминает Bloomberg, например, ожидают, что курс доллара снизится на на 2,7% к 30 июня по отношению к евро, согласно медианному прогнозу, составленному изданием.

«Аналитики всегда сгущают краски - это их работа», - отметил глава валютного брокерского агентства Marex Spectron Дэвид Говетт.

ФРС не была слишком "голубиной", добавляет он. «Экономика США все еще намного сильнее, чем большинство других основных конкурентов», - отмечает Говетт. Процентные ставки в США более высокие, а «Европа - это беспорядок », - резюмировал аналитик.