Эксперт оценил вероятность заключения нового договора взамен ДРСМД

Генерал-лейтенант Евгений Бужинский – экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ – оценил вероятность заключения между РФ США и КНР нового соглашения по контролю над вооружениями вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его мнению, шансы на это практически равны нулю, передаёт РИА Новости.

Военный эксперт подчеркнул, что, например, привлечь к участию в таком договоре Китай без Индии – невозможно.

«А Индия не подпишет его без участия Пакистана. В свою очередь Пакистан не станет ничего подписывать без Израиля, а тот же Израиль не вступит ни в какие договорные соглашения без Ирана. Поэтому всё это выглядит просто нереальным», – считает Бужинский.

Кроме того, он напомнил, что власти КНР придерживают принципа не заключать никаких многосторонних соглашений.

«Что же касается планов Вашингтона превзойти Москву в создании оружия, то по гиперзвуку мы их уже опередили. Посмотрим, что будет дальше», – резюмировал бывший глава международно-договорного управления российского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что в начале февраля США начинали процедуру выхода из ДРСМД. В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна также приостанавливает своё участие в этом договоре.

Позже глава Белого дома Дональд Трамп допустил возможность создания нового соглашения взамен ДРСМД с участием США, России и Китая.