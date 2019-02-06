Франция готовит ответ российскому «Авангарду»

Франция планирует в течение пяти лет разработать собственное гиперзвуковое оружие, сообщает National Interest.

В этих целях страна запускает проект под названием V-Max, который подразумевает создании планирующего гиперзвукового боевого блока, способного развивать скорость до шести тысяч километров в час.

Основой для разработки оружия послужит сверхзвуковая крылатая ракета системы «воздух-воздух» ASN4G. Разработкой займутся специалисты совместного предприятия Airbus и Safran. Предполагается, что первый испытательный полет V-Max состоится в конце 2021 года. Уточняется, что если Франции все же удастся реализовать проект V-Max, то она попадет в клуб обладателей гиперзвукового оружия. Разработкой такого оружия занимаются уже ряд стран мира, включая Россию, США и Китай.

Напомним, что самым современным комплексом является российских «Авангард», который способен противодействовать американской системе ПВО. Испытательный пуск «Авангарда» прошел 26 декабря 2018 года. Ракета развила скорость более 30 тысяч километров в час.