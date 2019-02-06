Греция заговорила о «Турецком потоке»

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что страна хотела бы принять участие в реализации «Турецкого потока».

Заявление было сделано после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ.

«Мы хотели бы иметь более широкое сотрудничество в «Турецком потоке», – сказал Ципрас, напомнив также о сотрудничестве с Анкарой по Трансадриатическому трубопроводу.

По словам Ципраса, на прошедшей в Анкаре встрече лидеры Греции и Турции говорили о том, что «энергетика должна стать мостом сотрудничества, а не препятствием, не поводом для столкновений в регионе».

Премьер Греции также сообщил, что хотел бы вернуть в отношения с Турцией позитивную повестку в отношениях, а также расширить экономические связи и предпринять «шаги, которые мы должны предпринять для улучшения жизни граждан в регионе».

Напомним, 31 января оператор ГТС Болгарии объявил о решении провести ветку «Турецкого потока» до Сербии. В тот же день Газпром забронировал мощности новой ветки «Турецкого потока» в Болгарии.