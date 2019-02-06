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Москва, 06.02.2019

Иран пригрозил Израилю войной

«Expert Online» 2019

6 февраля власти Ирана предупредили Израиль, что, если страна продолжит удары по иранским объектам в Сирии, Тегеран будет вынужден объявить войну Израилю.

«У нас нет выбора. Если военные силы Израиля будут продолжать наносить урон нашим объектам в Сирии, мы будем вынуждены научить израильтян хорошим манерам», — сказал секретарь Высшего Совета Национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Он добавил также, что в случае продолжения израильской агрессии в Сирии, ответ Ирана будет «решительные и агрессивный».

Ранее в январе Шамхани заявлял, что «высокоточные ракеты Газы и Ливана могут превратить глупость Израиля в раскаленный ад». Кроме того, на прошлой неделе в Иране испытали новейшие баллистические ракеты, которые могут поражать цель на расстоянии до 1300 километров.

Также, 5 февраля российский посол в Иране опроверг информацию о конфликте между иранскими и российскими военными группировками в Сирии. Леван Джагарян отметил, что военные ведомства России, Ирана и Турции постоянно взаимодействуют для обеспечения безопасности в регионе.

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