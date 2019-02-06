Можно ли сдержать цены на топливо?

В Минфине во вторник отметили, что оценить эффект от демпфирующего механизма, заработавшего в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, можно будет в лучшем случае через три-шесть месяцев. Якобы, этот механизм должен будет компенсировать нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке."

Пока действует это соглашение [между правительством и нефтяниками о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо], оценить эффективность демпфера сложно, так как есть смещение двух инструментов - административного регулирования и налогового. Пока достаточно сложно понять, какой из них какой эффект вносит. Будем смотреть, квартал-два точно будем мониторить", - заявил глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Эксперты отрасли отмечают, что за время действия соглашения между властями и участниками российского рынка топлива цены стабилизировались, однако, кардинальных изменений в рыночной ситуации не произошло.

А вот факторы, способствующие росту цен на топливо, наоборот, активизировались.

Среди них участники рынка обращают особое внимание на рост НДС с 18% до 20%, а также увеличение с 1 января 2019 года акцизной ставки на бензин пятого класса и дизельное топливо в 1,5 раза, рост налога на добычу полезных ископаемых, к коим принадлежит и нефть. За минувший год средняя ставка НДПИ выросла на 53,3% по сравнению с 2017 годом. Уточняется, что из-за чрезмерного налогового бремени нефтеперерабатывающие заводы теряют в среднем 3 тысячи рублей на тонну дизельного топлива и 7 тысяч рублей на тонну бензина Аи-92.

На уровень конечных цен на топливо для потребителя оказывают влияние и операционные затраты НПЗ, в первую очередь, речь идет о росте транспортных тарифов. Так, тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в наступившем 2019 году будут проиндексированы на 3,87%, а тарифы РЖД на грузовые перевозки и пользование инфраструктурой - на 3,5%.

Все эти факторы приводят к тому, что ряд нефтеперерабатывающих заводов все больше ориентируются на экспорт, оставляя потребности внутреннего рынка на втором плане. На момент декабря 2018 года рост экспорта бензина по сравнению с ноябрем того же года вырос у компаний «ЛУКОЙЛ» - в 22,5 раза и «ТАИФ» - в 3,5 раза. «Газпром нефть» увеличил экспорт в указанный период в 1,8 раза, компания «Сургутнефтегаз» нарастила продажи за рубеж на 35,8%.

Также специалисты обращают внимание на «сезонность» роста цен в связи с началом активных сельхозработ и традиционным периодом ремонтов на НПЗ.

Значительную роль в потенциальном росте цен играют также спекулятивные операции в ходе биржевых торгов. Чтобы сократить их число «Роснефть» и биржа СПбМТСБ обратились к Центральному Банку РФ за поддержкой. В качестве основных мер по усилению надзора предполагается достижение полной прозрачности сделок и раскрытия информации об участниках для выявления компаний-перекупщиков, доля которых на этом рынке сегодня составляет около 80 %.

«Роснефть» и СПбМТСБ заявляют также о необходимости участия в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи.Сколько продлится ситуация с ростом цен на топливо специалисты не берутся прогнозировать, поскольку продолжается действие непопулярного налогового маневра, который поставил отрасль нефтепереработки на грань выживания, а обещанные правительством компенсации для НПЗ только вступают в действие и ещё неясно, будут ли они иметь реальный эффект.А это значит, прогнозируют эксперты отрасли, что Россию ожидает в ближайшее время дефицит топлива из-за нерентабельности производства и, как следствие, рост цен. Многие эксперты подчеркивают также, что рано или поздно цены на бензин в России должны приблизиться к европейским. Согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг» в настоящее время в России одна из самых низких в Европе цен на бензин для населения, дешевле только в Казахстане.