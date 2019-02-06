Трамп заявил о рекордах США по добыче нефти и газа

Президент США Дональд Трамп, говоря об экономических успехах страны, назвал Соединённые Штаты «самым крупным производителем нефти и газа в мире». Он также объявил о начале «революции» в американской энергетической сфере.

При этом Трамп, заявляя о превосходстве США в сфере энергетики по объемам производства, не привел конкретных цифр.

«Мы начали революцию в американской энергетике - Соединенные Штаты теперь ведущий производитель нефти и природного газа в мире», - заявляет глава администрации США.

В январе Трамп заявлял о том, что рост нефтяной добычи в Штатах является "плохой новостью для России", отмечает RT.

Ранее нефтяники просили Трампа не ограничивать импорт нефти из Венесуэлы. Индия, Россия и Китай продолжат покупать венесуэльское сырье, и односторонний запрет поставит американских нефтепереработчиков в заведомо невыгодное положение, объясняли они.