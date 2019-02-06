Орешкин рассказал, почему снижается конкуренция в банковском секторе

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – с сожалением заявил, что конкуренция в российском банковском секторе снижается.

По его мнению, это происходит из-за того, что некоторые кредитные организации просто не заинтересованы в клиентах, передаёт РИА Новости.

При этом он считает, что в основном пассивно ведут себя крупные банки, причём как при работе с уже имеющейся клиентской базой, так и в поиске новой клиентуры.

«К сожалению, всё это значительно снижает конкуренцию в российском банковском секторе», – резюмировал министр экономического развития РФ.

Напомним, ранее в Центробанке заявили, что в 2019 году регулятор под эгидой ассоциации «Россия» планирует выработать специальные правила справедливой конкуренции между банками. При этом те кредитные организации, которые станут нарушать эти правила, будут наказываться.