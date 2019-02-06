Особенности торговли криптовалютой

Основное отличие криптовалюты от денег, выпущенных государством, состоит в полной децентрализации, то есть в отсутствии единого эмиссионного центра.

По этой причине курс любой криптовалюты определяется исключительно соотношением спроса и предложения участников финансовых рынков.

Криптовалютные торговые платформы

Чтобы начать совершение торговых операций на рынке криптовалют, трейдеру необходимо выбрать одну или несколько платформ, на которых обеспечивается такая возможность, подробнее здесь - https://nextmarkets.com/de/handel/krypto . Существует два вида таких платформ: децентрализованные биржи и централизованные биржи. Проведение торговых операций на площадках первого вида предусматривает совершение следующих действий:

Продавцы криптовалют размещают предложения о покупке у них некоторого количества цифровых монет.

Покупатели изучают эти предложения и после выбора вызвавших у них интерес объявлений оставляют заявки о намерении заключить сделку.

Далее стороны договариваются о деталях, после чего покупатель перечисляет деньги на счет, указанный продавцом.

В конце операции продавец переводит криптовалюту на кошелек, указанный покупателем.

Такие торговые площадки, как nextmarkets.com - https://www.nextmarkets.com/de/handel/app, полностью отвечают главному принципу функционирования криптовалют – анонимности. Продавцы и покупатели при заключении сделок не указывают сведения о себе, все фиатные денежные средства и криптомонеты переводятся на внешние кошельки. По этой причине в системе не взимается комиссионный сбор за ввод и вывод средств трейдерами. Недостаток децентрализованных площадок состоит в наличии высокого риска стать жертвой мошенников.

Централизованные торговые площадки позволяют участникам рынка заключать сделки исключительно внутри самой интернет-платформы. Торговые операции с криптомонетами проводятся на них при участии посредника, в роли которого выступает сама площадка. Администрация биржи организует условия для совершения торговых операций трейдерами, принимая на себя ответственность за их безопасность. За это трейдерам приходится платить комиссионный сбор, который взимается как за ввод денежных средств участниками торгов на свой счет, так и за вывод со своего счета на внешний кошелек. Кроме того, он взимается за каждую заключенную сделку. Различают два типа централизованных платформ:

Фиатные торговые площадки. Их особенность состоит в обеспечении трейдерам возможности купить и продать криптомонеты за выпущенные тем или иным государством деньги.

Криптовалютные торговые площадки. На них осуществляются операции с криптомонетами, в ходе которых одна криптовалюта обменивается на другую. Хотя купить на них криптовалюты за государственные деньги нельзя, преимущество таких платформ состоит в гораздо более обширном списке представленных для обмена криптовалют по сравнению с фиатными торговыми площадками.

Помимо организации торговли, централизованные платформы предоставляют трейдерам дополнительные инструменты (к примеру, торговые индикаторы, аналитику и др.). Вдобавок они обеспечивают возможность торговли криптовалютой с плечом, то есть с использованием взятых взаймы у биржи средств под залог своего депозита.

Базовые правила биржевой торговли криптовалютой

Существует ряд основных принципов, которые следует соблюдать любому участнику торгов на рынке криптовалют. Эти принципы таковы: