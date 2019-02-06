России удалось победить опасную болезнь

Россия официально получила статус страны, которая победила краснуху, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется,что директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб передала Министру здравоохранения России Веронике Скворцовой сертификат о достижении элиминации краснухи по итогам 2015-2017 годов. В пресс-службе Минздрава подтвердили, что ВОЗ документально подтвердила, что Россия получила статус страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трех лет.

«Благодаря этим успехам Российская Федерация внесла значительный вклад в достижение общей цели, связанной с элиминацией как кори так и краснухи в 53 государствах Европы»,- отметила Якаб.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.