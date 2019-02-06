Российский вертолёт Ми-38 испытали в экстремально низких температурах.

Таким образом, подтверждена возможность технического обслуживания этой машины, его подготовки к полёту, а также запуска двигателей при температуре ниже минус 45, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что дополнительные сертификационные испытания были проведены специалистами Московского вертолётного завод имени Миля на базе аэропорта «Мирный» и площадке «Накын» в Якутии.

Всего было выполнено около 60 полётов и почти 20 наземных опробований силовой установки. Кроме того, в ходе испытаний была подтверждена работоспособность всех систем и агрегатов интегрированного бортового комплекса и аварийно-спасательного оборудования.

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Ми-38 – советский и российский средний многоцелевой вертолёт.

Государственная программа «Вертолёт Ми-38» финансируется Кабмином РФ. Серийное производство Ми-38 осуществляется на Казанском вертолётном заводе.

Многоцелевой вертолёт Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолёта и летающей неотложки, для полётов над сушей и акваториями.

Ми-38 имеет много прогрессивных особенностей, в частности, это «стеклянная кабина» для двух пилотов и широкое использование композитных материалов, в том числе в несущем и хвостовом винтах. Машина обладает высокими лётно-техническими характеристиками, прогрессивной и надёжной конструкцией вертолетных систем, интегрированным бортовым оборудованием.