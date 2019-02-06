Россия нашла способ заставить Украину принять российских наблюдателей

Россия намерена обратиться в Бюро по демократическим институтам и правам человека для решения проблемы с допуском российских наблюдателей на выборы президента Украины, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее, Петр Порошенко заявил, что российских наблюдателей приглашать на предстоящие выборы Киев не намерен.

Как считает Лукашевич, представители Бюро слишком мягко относятся к решению украинцев не дать возможность российским наблюдателям приехать на выборы главы Украины, передает «РИА новости».

Дипломат считает, что организация должна более активно высказывать свое несогласие с подобного рода ограничениями.

В этой связи Лукашевич призывает Бюро начать выполнять свои прямые функции и подбирать наблюдателей, исходя из принципов и нормативов организации, а также перестать делать исключения для Украины.

Напомним, ранее МИД России получил приглашение от ОБСЕ участвовать в выборах президента Украины в качестве наблюдателей, однако, позже президент Порошенко высказал свое нежелание видеть российских наблюдателей в стране.