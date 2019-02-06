Курс доллара: рубль ждет большая встряска

Курс доллара к рублю практически не отреагировал на новость вторника о снижении почти в полтора раза объема покупок валюты ЦБ. Курс доллара прибавил 2 копейки к закрытию торгов - 65,61 рубля, курс евро снизился на 14 копеек - до 74,88 рубля.

Ранее регулятор сообщил, что 7 февраля по 6 марта ЦБ будет покупать для Минфина 9,7 млрд руб. в день. В январе начиная с 15-го числа покупки валюты составляли 15,6 млрд руб., а затем к ним добавились еще 2,8 млрд руб. отложенных покупок.

Однако сегодня может все измениться и на валютных площадках может произойти большая встряска.

В среду пройдут очередные аукционы Минфина по продаже ОФЗ, исходя из которых можно будет оценить наличие спроса на российские бумаги и, как следствие, рубль. Министерство финансов РФ проведет два аукциона облигаций федерального займа на 35 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что Минфин намерен засекретить лимиты на аукционах ОФЗ. Однако в среду эта информация еще будет открытой и исход размещения ОФЗ может сильно повлиять на курс рубля как в одну, так и в другую сторону.