ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 06.02.2019

С космодрома Плесецк успешно запущена баллистическая ракета «Ярс»

«Expert Online» 2019

Министерство обороны России сообщает об успешном запуске баллистической ракеты РС-24, больше известной как «Ярс». Об этом сообщает агентство «РИА новости», со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Уточняется, что запуск прошел в рамках учебно-боевой подготовки в 11:31 по московскому времени. Ракета успешно приземлилась в обозначенном заранее «районе на полигоне Кура на полуострове Камчатка».

Как сообщают в Минобороны России, главная цель, которая ставилась перед личным составом, проводившим испытания, было подтверждение «тактико-технических и летных характеристик» данного  ракетного комплекса. Запуск признан успешным, а испытания полностью выполнили поставленные задачи.

Напомним, «Ярс» является стратегическим комплексом, разработанным на основе комплекса «Тополь-М». РС-24  имеет в свое арсенале твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету, которая представляет собой, как  мобильную, так и шахтную установку.

В ведомстве сообщили, что в этом году более тридцати пусковых установок, снабженных  межконтинентальными баллистическими ракетами, а именно «Ярсов» и «Авангардов» заступят на боевое дежурство по охране рубежей нашей родины.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара резко отреагировал на итоги заседания ФРС
      Курс доллара резко отреагировал на итоги заседания ФРС
    2. Курс доллара: эта игра подошла к концу
      Курс доллара: эта игра подошла к концу
    3. Курс доллара: рубль ждет важное решение
      Курс доллара: рубль ждет важное решение