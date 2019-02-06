С космодрома Плесецк успешно запущена баллистическая ракета «Ярс»

Министерство обороны России сообщает об успешном запуске баллистической ракеты РС-24, больше известной как «Ярс». Об этом сообщает агентство «РИА новости», со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Уточняется, что запуск прошел в рамках учебно-боевой подготовки в 11:31 по московскому времени. Ракета успешно приземлилась в обозначенном заранее «районе на полигоне Кура на полуострове Камчатка».

Как сообщают в Минобороны России, главная цель, которая ставилась перед личным составом, проводившим испытания, было подтверждение «тактико-технических и летных характеристик» данного ракетного комплекса. Запуск признан успешным, а испытания полностью выполнили поставленные задачи.

Напомним, «Ярс» является стратегическим комплексом, разработанным на основе комплекса «Тополь-М». РС-24 имеет в свое арсенале твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету, которая представляет собой, как мобильную, так и шахтную установку.

В ведомстве сообщили, что в этом году более тридцати пусковых установок, снабженных межконтинентальными баллистическими ракетами, а именно «Ярсов» и «Авангардов» заступят на боевое дежурство по охране рубежей нашей родины.