Соцсеть сообщает о проблемах на испытаниях новейшего самолета России

Телеграм-канал «Караульный» рассказал о проблемах с двигателем новейшего российского Ил-112 в ходе испытаний, которые проходили в Воронеже.

Сообщается, что подобные проблемы с самолетом возникли впервые и вошли в ряд «неожиданных». «Караульный» уточняет, что вышел из строя силовой агрегат воздушного судна.

К данному моменту самолет находится стоянке «без винтов». С машиной работают специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации, которые пытаются разобраться в причинах произошедшего с двигателем.

Среди первых выводов специалистов значатся неполадки при сборке. Уже точно известно, что первый полет самолета будет перенесен.

Ранее директор программы Ил-112В «Ильюшина» Александр Быков в своих интервью сообщал, что первый полет намечен на осень прошлого года. Сроки пересматривались из-за мелких недоработок, как сообщали специалисты, однако, дебюта так и не произошло. Когда планируется при данных условиях первый полет, также не уточняется.

Напомним, Ил-112В - легкий военно-транспортный самолет, который разрабатывается специально для транспортировки легких образцов вооружения, военной техники и личного состава. Также машина может использоваться для воздушного десантирования. Возможный вес грузоперевозок составляет до пяти тонн. Предполагается, что Ил-112 должен заменить своего предшественника Ан-26.