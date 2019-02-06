СМИ: в британском правительстве тайно обсуждают план отсрочки Brexit

В Кабмине Великобритании прошло тайное обсуждение плана отсрочки даты выходы Королевства из ЕС.

Речь идёт об отсрочке на срок до двух месяцев. Если в этом вопросе в правительстве будет достигнут консенсус и изменённые соглашение по срокам Brexit поддержит Палата общин, то Великобритания сохранит статус члена Евросоюза до 24 мая 2019 года, пишет газета Daily Telegraph.

Кроме того, по данным издания, отсрочка выхода из ЕС должна быть согласована с самими Евросоюзом.

При этом, как утверждают источники Daily Telegraph, обсуждение плана отсрочки Brexit прошло без участия британского премьера Терезы Мэй, которая считает любые подвижки по срокам выхода Королевства из ЕС недопустимыми.

Напомним, ранее Мэй неоднократно заявляла, что Великобритания выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года.