Стало известно, когда Россия поставит Турции С-400

Дмитрий Шугаев – глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству – рассказал, когда ЗРК С-400 будут поставлены в Турцию.

По его словам, произойдёт это осенью 2019 года – строго в соответствии с ранее заключённым контрактом, пишет газета «Коммерсант».

При этом, Шугаем напомнил, что после подписанного в 2017 году контракта на С-400 общая сумма заказов Анкары превысила один млрд долл.

«Дважды мы пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 года все обязательства России перед Турцией будут выполнены», – пояснил он.

Кроме того, Шугаем подчеркнул, что Москва может предложить Анкаре конкретные решения по всем интересующим проектам, а также готова к сотрудничеству по авиационной технике и по двигателям.

Наша справка

С-400 – российская зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК).

ЗРС С-400, созданная Научно-производственным объединением «Алмаз» на основе действующих комплексов С-300, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения противника.