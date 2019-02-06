В Госдуме предложил строить в России дороги из мусора

Александр Старовойтов – член комитета по транспорту и строительству нижней палаты российского парламента – предложил строить в РФ дороги мусора.

По его словам, для этого, например, можно использовать переработанный пластик, передаёт агентство городских новостей «Москва».

При этом Старовойтов напомнил, что в Нидерландах сейчас стартовал пилотный проект, согласно которому в стране началось возведение крупной магистрали из пластиковых отходов.

«Уверен, что мы могли бы реализовать аналогичный проект и в России, – подчеркнул депутат. – У нас этого хлама предостаточно. Он весь собирается на помойках. Давайте соберем его и сделаем какой-то участок дороги из переработанного пластика».

Кроме того, Старовойтов рассказал о преимуществах строительства дороги из переработанного мусора.

«В пластик с усиливающими компонентами моментально встраивается коммуникация. Поэтому не надо латать такие дороги, регулярно производить ямочные ремонты. Просто меняем определённый участок дороги и всё», – резюмировал депутат Госдумы.