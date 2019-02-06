ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 06.02.2019

В Госдуме предложил строить в России дороги из мусора

«Expert Online» 2019

Александр Старовойтов – член комитета по транспорту и строительству нижней палаты российского парламента – предложил строить в РФ дороги мусора.

По его словам, для этого, например, можно использовать переработанный пластик, передаёт агентство городских новостей «Москва».

При этом Старовойтов напомнил, что в Нидерландах сейчас стартовал пилотный проект, согласно которому в стране началось возведение крупной магистрали из пластиковых отходов.

«Уверен, что мы могли бы реализовать аналогичный проект и в России, – подчеркнул депутат. – У нас этого хлама предостаточно. Он весь собирается на помойках. Давайте соберем его и сделаем какой-то участок дороги из переработанного пластика».

Кроме того, Старовойтов рассказал о преимуществах строительства дороги из переработанного мусора.

«В пластик с усиливающими компонентами моментально встраивается коммуникация. Поэтому не надо латать такие дороги, регулярно производить ямочные ремонты. Просто меняем определённый участок дороги и всё», – резюмировал депутат Госдумы.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара резко отреагировал на итоги заседания ФРС
      Курс доллара резко отреагировал на итоги заседания ФРС
    2. Курс доллара: эта игра подошла к концу
      Курс доллара: эта игра подошла к концу
    3. Курс доллара: рубль ждет важное решение
      Курс доллара: рубль ждет важное решение