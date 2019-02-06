В Кремле рассказали, кто виноват в колебаниях рубля

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – рассказал журналистам, кто виноват в колебаниях рубля.

В ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ, представитель Кремля, комментируя вопрос одного из журналистов о девальвации рубля, пояснил, что колебания нацвалюты провоцируют биржевые спекулянты, передаёт РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что в плане макроэкономики с рублём всё нормально.

«Поверьте, макроэкономически действительно всё стабильно. Конечно, случаются колебания. Но они, как правило, провоцируются спекулянтами», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера, добавив, что у регулятора есть все инструменты, чтобы держать рубль на плаву.

Ранее сообщалось, что 6 февраля российский рубль ожидает большая встряска из-за очередных аукционов Минфина РФ по продаже ОФЗ.