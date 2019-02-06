В США одобрили введение санкций против России и Сирии

Сенат США одобрил принятие законопроекта «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», который подразумевает введение санкций против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана. Трансляцию заседания сената вёл C-SPAN.

Инициатива введения новых ограничительных мер принадлежит республиканской партии Сената, большинство которой поддержало инициативу. Теперь утвердить данный законопроект должна Палата представителей Конгресса, контролируемая демократами, которые уже сообщили о готовности поддержать документ.

За помощь правительству САР союзникам предусмотрен ряд ограничений: блокировка счетов, арест активов физических и юридических лиц в США, а также отказ в выдаче американских виз.

Напомним, что в конце января Совет ЕС расширил санкции против Сирии. Под экономические ограничения со стороны Евросоюза попали еще 11 сирийских бизнесменов и пять организаций.