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Москва, 06.02.2019

Пленных джихадистов разберут по домам

«Expert Online» 2019
  • Пленных джихадистов разберут по домам
Abaca Press/TASS

Перед выводом войск из Сирии, США уговаривают союзников по антитеррористической коалиции разобрать «своих» джихадистов, попавших в плен или содержащихся в лагерях. 

Попавшие в плен боевики ИГ (запрещена в России) и других террористических группировок, приехавшие в Сирию и Ирак из других стран, включая европейские, стали серьезной проблемой после того, как руководство Сирийских демократических сил (SDF), возглавляемых курдами, предупредило, что не сможет после ухода американского контингента охранять тюрьмы и лагеря, в которых содержатся боевики.

В Вашингтоне нашли выход: европейские и другие страны, считают в Белом доме, Пентагоне и Госдепе, должны разобрать «своих» боевиков и членов их семей, вернуть их на родину и нести за них ответственность. После такой «просьбы», а о том, как умеют «просить» американцы, всем хорошо известно, в Европе началась легкая паника.

Особенно сложная ситуация сложилась во Франции, которая вместе с Британией сохраняет незначительное военное присутствие в Сирии и которая «делегировала» в Сирию и Ирак порядка 1700 своих граждан, надевших черную одежду и вставших под черные знамена ИГ. Раньше Париж настаивал на том, что все джихадисты французского происхождения, воевавшие в Сирии и попавшие там в плен, должны предстать перед судом по месту своего заключения, т.е. в Сирии и Ираке или, в крайнем случае, в соседних странах. Однако после просьбы Вашингтона французскому правительству пришлось изменить позицию. Париж заявил, что готов забрать несколько десятков французов (по некоторым данным, до 130 человек), как воевавших в Сирии на стороне ИГ, так и по разным причинам, просто оказавшихся сначала в плену боевиков, а затем их противников и находящихся сейчас в лагерях. 

Простые французы, как нетрудно догадаться, встретили решение властей без особого восторга. Проблем, кроме страха обывателей столкнуться на узкой улочке с головорезами, побывавшими в Сирии, много. Например, юридических, потому что, с одной стороны, Франция так же, как и другие европейские страны, граждане которой воевали на стороне ИГ, несколько раз ужесточали законодательство относительно их возвращения домой, а с другой, для их предания суду, который может осудить их на длительные (до 30 лет) тюремные сроки, необходимы доказательства, которых в большинстве случаев нет.

К тому же, за последние пять лет французские суды завалены делами, связанными с терроризмом, с которыми они явно не справляются. Появление новых дел сделает ситуацию еще хуже и может привести к коллапсу судебной системы.

Возвращение с Ближнего Востока французов, воевавших на стороне ИГ, напряжет не только судебную, но и пенитенциарную систему Франции. Французские тюрьмы и без наплыва зэков с Ближнего Востока переполнены. Не стоит забывать и о хорошо известных проблемах, которые могут доставлять тюремным властям и другим заключенным исламисты. Их как минимум необходимо изолировать от других зэков, чтобы спасти остальных от исламизации и радикализации. В январе 2018 года состоялась самая крупная за четверть века забастовка французских надзирателей. Работники тюрем требовали не только повышения зарплат и улучшения условий труда, но и протестовали против угроз, которые несут для них побывавшие на Ближнем Востоке и находящиеся теперь под их надзором радикалы.

Не стоит забывать и об отношении простых французов к соотечественникам, зараженным идеями джихада и вернувшимся домой. Конечно, жители Пятой республики, по которой в последние годы прокатилась волна кровавых терактов, совершенных радикальными исламистами, против их возвращения домой. 

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