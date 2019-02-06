На жилищный нацпроект направят 1 трлн рублей

Глава российского правительства Дмитрий Медведев провел совещание по развитию производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Как, в частности, отметил премьер-министр, до конца 2024 года на улучшение жилищных условий россиян будет потрачено порядка 1 трлн рублей.

Как напомнил Дмитрий Медведев, «за ближайшие шесть лет мы должны обеспечить существенный рост количества семей, которые улучшат свои жилищные условия, – это приблизительно 5 млн семей в год к 2024 году. Задача сложная, требует комплексного подхода и серьёзной работы на всех уровнях власти, но самое главное – работы строительного сектора.

«Важно расселить непригодные для жилья дома и принимать меры, чтобы аварийный фонд сокращался, одновременно формируя комфортную городскую среду. Всё это требует весьма значительных вложений от государства, до конца 2024 года – порядка триллиона рублей. Бóльшая часть этих денег, 90%, из федерального бюджета. Остальное – средства регионов и деньги из внебюджетных источников», – сообщил глава российского правительства.

Да, признает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов Роман Блинов, государство тратит в последнее время огромные деньги на развитие того, что надо было развивать ещё с 2003 года, но взялись существенно позже. Ситуация же в стране в большинстве регионов, особенно сильно удалённых от МКАД, местами катастрофичная. И дело не в долгах нашего бого-избранного русского населения за ЖКХ и газ, дело в другом. В отсутствии возможности всех россиян переселить в Москву и Санкт-Петербург, а всем очень хочется. Но с учётом того тезиса, который на моей памяти появился ещё в 2007 – 2010 года, о том, что – «за МКАДом жизни нет», строить её очень трудно и дорого.

Прежде надо всех россиян снабдить газовым отоплением, а не дрова по зиме жечь, проложить дороги к этому самому ветхому жилью и просто снести его, а потом переселить наших граждан в новые дома как это делал Никита Хрушёв, а "не реновациями заниматься", полагает Роман Блинов.

Между тем, напоминает аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов, по итогам 2018 года темпы роста экономики продемонстрировали рост на 2,3% против прогнозов менее 1,8% - по версии Росстата. Основной посыл ведомства заключался в том, что экономический рост стал возможным благодаря строительному сектору. Подъемом в строительной отрасли, в которой валовой внутренний продукт вырос на 4,7%, это пока что предварительные данные, которых нет в открытом доступе. Однако, если Росстат уже оптимистично заявляет о подобных показателях, то официальная статистика явно будет позитивной по факту релиза.