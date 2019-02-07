32 тысячи заявок на премию – результат объединения организаторов премии «Немалый Бизнес»

До официального завершения национальной премии для малого и среднего бизнеса остался всего один шаг. Из огромного количества претендентов со всей России было отобрано 25 кандидатов на звание самых успешных бизнесменов нашей страны. В финал конкурса выйдет 6 лучших предпринимателей в пяти заявленных номинациях и главной награде – Гран-при.

Конкурс проходил в шесть этапов, пять из которых уже завершены. Первый этап премии стартовал еще в прошлом году, 26 ноября и завершился 18 января 2019 года. В этот период осуществлялась подача предварительных заявок. В результате, около 32 тысяч предпринимателей изъявили желание посостязаться за звание лучших, география конкурса насчитывает порядка 230 населенных пункта. После предварительного отборочного тура, кандидаты для прохода во второй этап конкурса должны были заполнить анкеты с подробным описанием собственных бизнес-проектов. В течении третьего и четвертого этапа, в период с 21 по 27 января, проходила фильтрация и математическая оценка анкет, а также народное онлайн голосование. В результате из огромного количества претендентов было отобрано всего 25 предпринимателей. И наконец, пятым шагом в конкурсном состязании стала экспертная оценка и проверка чистоты отобранных участников. Это предпоследний шаг, который отделяет нас от главного события – награждения 6 победителей национальной премии «Немалый бизнес».

«Объединение наших компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших – это явление уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России. Именно поэтому, мы все приняли участие в создании премии «Немалый бизнес», ведь это абсолютно закономерный шаг в формировании нового качества бизнес-среды, а также культуры и психологии ведения предпринимательской деятельности», – рассказывает об идее создания премии Генеральный директор АО «Деловая среда» Андрей Ванин.

«Я уверен, что успех нашей премии среди предпринимателей России – это результат того, что её учредителями стали сразу шесть ведущих компаний и бизнес-сообществ, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Министерство экономического развития Российской Федерации. Думаю, что основным стимулом для тех 32 тысяч предпринимателей, которые подали заявку на участие в премии, стало доверие к организаторам и желание заручиться их поддержкой и опытом. Во время сбора приходящих заявок на участие в премии все организаторы чувствовали, какая мощная мы команда, как каждый из нас силён в своей компетенции и что только вместе мы можем за два с небольшим месяца собрать одни из самых интересных и сильных компаний малого и среднего бизнеса со всей России», – отмечает ректор и генеральный директор Школы Бизнеса «Синергия» Григорий Аветов.

«Наше объединение я считаю лучшим событием за последние 10 лет на рынке бизнес-образования. И премия – это только начало нашей большой совместной работы над развитием малого и среднего бизнеса в России. Уже сейчас, благодаря объединению сил и ресурсов, мы смогли дотянуться до сотен тысяч молодых предпринимателей, получить более 85 млн охвата аудитории в СМИ и социальных медиа и 32 тысячи участников премии «Немалый бизнес». Каждый из соорганизаторов внёс свой вклад. Это, кстати, по оценкам моих сотрудников был беспрецедентный опыт работы в условиях бирюзовой парадигмы, где каждый из игроков, обладая равным весом, не тянул одеяло на себя, а четко выдавал максимум возможного, учитывая интересы и пожелания остальных. Отличный опыт. Мы, например, как Experum отвечали за скоринг проектов. Это была колоссальная работа. Бизнес Школа «Синергия» организовала контакт-центр, работу со всеми заявками претендентов и отвечала за весь менеджмент премии в целом, включая церемонию награждения. ГК «Лайк» за контент и органический трафик, «Бизнес Молодость» за ИТ-платформу и упаковку, Blac Star за музыку и дизайн, «Деловая Среда» за производство видео. Борис Титов за GR, Минэкономразвития помогали своими ресурсами и бесценными советами. При этом все вместе помогали друг другу. За два месяца мы совершили действительно подвиг, реализовав проект от идеи до награждения номинантов национальной премии с участием первых лиц государства. Следующим этапом станет работа с проектами-победителями и реализация задач нашего форсайта по развитию малого и среднего бизнеса в стране», – комментирует владелец агентства медийных исследований Ex Libris, сооснователь платформы Experum Евгений Ларионов.

На данный момент отобрано по 5 претендентов в каждой из представленных номинации:

«Ранний успех» – номинация для самых успешных кандидатов в возрасте до 25 лет;

«Стремительный рост» – здесь представлены предприниматели, достигшие кратных финансовых показателей за последние 2 года;

«Инновационный прорыв» – в этой номинации отобрано 5 лучших представителей бизнеса, которые получили принципиально иные результаты за счет использования инновационных технологий;

«Добрый бизнес» – номинация для предпринимателей, которые занимаются общественно значимым делом, направленным на социальную помощь окружающим;

«Реальный продукт» – компании-производители, выпускающие конкретную продукцию.

Кандидаты, вошедшие в шорт-лист премии, представляют не только центральные регионы России, но и такие города как Калининград, Екатеринбург, Красноярск, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Пенза и другие. Шесть главных победителей станут обладателями привилегий, которые будут направлены на развитие их бизнеса. На протяжении всего 2019 года они смогут получать наставническую поддержку от организаторов премии, помощь при желании выйти на китайский рынок, возможность участия в Петербургском международном экономическом форуме по премиальным билетам. И одним из самых ценных призов для победителей станет членство в международной информационной системе UpLink. Эта интернет-платформа была создана под эгидой Всемирного экономического форума в Давосе специально для поддержки начинающих предпринимателей. Участие в проекте позволит им завязать полезные связи с крупными игроками бизнес-рынка, найти деловых партнеров, инвесторов и получить всестороннюю поддержку от коллег по всему миру.