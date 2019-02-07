Эксперт рассказал, почему Россия не станет размещать ядерное оружие в Белоруссии

Как рассказал «РИА новости» доктор военных наук Константин Сивков, Россия не станет размещать ядерное оружие на белорусской территории, поскольку не захочет поставить под возможный удар «дружественную страну».

Комментарий был дан в свете событий по выходу США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сиваков подчеркнул, что с точки зрения стратегии размещение ракет на территории этой соседней страны для Москвы выгодно, но Россия не готова «подставлять братский белорусский народ под угрозу потенциальной ракетно-ядерной войны».

«Во-вторых, согласно нашим военным концепциям, ракетно-ядерное оружие в третьих странах мы не размещаем», - добавил Сивков.

Эксперт подчеркнул также, что для отработки совместных действий армий двух стран вполне достаточно военных учений, которые проходят на регулярной основе.

Сивков также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что Россия не будет размещать ракеты где-либо на европейской части, пока «американцы что-то первыми не разместят в Европе».