Эксперты ВОЗ назвали страны с наибольшим числом самоубийств

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали страны с наибольшим уровнем смертности из-за самоубийств.

Согласно данным организации, которые опубликованы в журнале BMJ, в этом печальном рейтинге лидирует Россия.

При этом отмечается, что в прошедшем году почти 55 тыс. граждан РФ покончили с собой, что на 4% больше, чем в 1990 году.

Кроме того, отмечается, что самоубийства уносят более 1 тыс. лет жизни у каждых 100 тыс. россиян. Это значительно больше, чем в других стран мира.

Высокий уровень смертности также наблюдается среди жителей Южной Кореи, Литвы и Гайаны. В эти странах число суицидов почти в 2 раза больше, чем, например, в Японии.

Как отмечают эксперты ВОЗ, суициды прочно входят в десятку причин преждевременной смерти среди молодых людей, опережая убийства, автомобильные аварии, а также некоторые виды онкологических и многих других смертельно опасных заболеваний.