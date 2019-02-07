Электрощит Самара обозначил цели на 2019 год

Президент компании Электрощит Самара Эрик Бриссе провел ежегодную встречу с руководством компании и определил ключевые цели на 2019 год.

Основными направлениями развития Электрощит Самара являются расширение присутствия на экспортных рынках дальнего зарубежья, укрепление позиций в области ВИЭ, развитие цифровых решений и внедрение новейших технологий на предприятии в области автоматизации и умной энергетики.

Предприятие планирует нарастить долю экспорта до 20% в течение следующих трех лет и показать двузначный рост заказов по направлению ВИЭ.

В начале января президент компании Электрощит Самара Эрик Бриссе провел ежегодную встречу с руководством компании. На собрании обсуждались ключевые цели развития на 2019 год.

Предприятие развивает экспортное направление и планирует расширять присутствие на рынках дальнего зарубежья. В планах увеличить долю экспорта до 20% в течение следующих трех лет. Для осуществления поставленной задачи Электрощит Самара собирается участвовать в международных выставках. Участие в подобных мероприятиях открывает широкие возможности для развития сотрудничества с международными компаниями и крупнейшими EPC-контракторами.

Одним из приоритетных направлений развития является укрепление позиций в области возобновляемых источников энергии. Электрощит Самара следует общемировым трендам и продолжает реализовывать проекты в области ветровой и солнечной энергетики, которые доминируют в России и во всем мире. В 2019–2022 годах предприятие поставит комплектные трансформаторные подстанции для проекта строительства ветряных электростанций в Южном федеральном округе. Это один из самых масштабных проектов по строительству ветропарков в России, который реализует дивизион «Росатома» АО «НоваВинд». В целом в планах компании на следующий год показать двузначный рост заказов по направлению ВИЭ.

Электрощит Самара продолжит фокусироваться на реализации цифровых проектов, будет расширять номенклатуру цифровых решений и внедрять новейшие технологии на самом предприятии. Компания уже добилась значительных результатов в создании умных энергосетей. Электрощит Самара работает над цифровыми подстанциями, закладывает в оборудование необходимые параметры для внедрения инновационных технологий на предприятии в области автоматизации и умной энергетики.

«Электрощит Самара является одним из крупнейших игроков на рынке отечественной электротехники. Мы не только следуем тенденциям, но и задаем тренды. Поэтому мы инвестируем значительные средства в технологическое развитие нашего оборудования — чтобы оно соответствовало запросам наших российских и международных клиентов. Развитие цифровых решений, участие в масштабных проектах по строительству солнечных и ветропарков и в международных выставках позволит нам нарастить экспортный потенциал и получить положительный экономический эффект», — комментирует президент компании Электрощит Самара Эрик Бриссе.

Информация о ЗАО ГК Электрощит-ТМ Самара

Электрощит Самара — высокотехнологичная производственная компания с 75-летней историей и безупречной репутацией. Является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования в сегменте 0,4–220 кВ, а именно комплектных распределительных устройств, решений в модуле, комплектных трансформаторных подстанций, низковольтных комплектных устройств и высоковольтного оборудования. Доля на рынке высоковольтных подстанций России составляет около 30%. Компания занимается проектированием, производством и поставкой электротехнического оборудования, монтажом и пусконаладочной работой, сервисом, гарантийным и постгарантийным обслуживанием, а также обучением клиентов. Оборудование под маркой Электрощит Самара применяется во всех отраслях энергетики, в нефтегазовой промышленности, генерации, машиностроении, сетях и т.д. Подробная информация о компании и производимой продукции, а также о направлениях развития — на сайте https://electroshield.ru/.

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Елена Науменко, внешняя пресс-служба Электрощит Самара

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