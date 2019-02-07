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Москва, 07.02.2019

Франция сделает важное заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2019

В рамках голосования, которое пройдёт в ближайшее время в Еврокомиссии, представители Франции намерены сделать важное заявление по «Северному потоку-2».

Как пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники в правительственных кругах страны, Франция выступит категорические против проекта газопровода.

При этом отмечается, что Париж поддержит поправки к Газовой директиве, предполагающей распространения принципов регулирования европейского рынка «голубого топлива» на трубопроводы за пределами Старого Света.

Собеседник издания пояснил, что Франция не хочет увеличивать зависимость от Москвы.

«Тем самым мы не будем вредить интересам таких стран ЕС, как Словения и Польша», – подчеркнули представитель французского правительства.

Кроме того, в Париже убеждены, что «Северный поток-2» повлечёт за собой серьёзные стратегические проблемы для жителей контента. А этого, как подчеркну источник Süddeutsche Zeitung ни в коем случае допустить нельзя.

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