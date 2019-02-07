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Москва, 07.02.2019

«Газпром» обеспечит Пакистан иранским газом

«Expert Online» 2019

Российская компания «Газпром» сообщает о подписании меморандума с госкомпанией Пакистана Inter State Gas Systems (ISGS), пишет «Коммерсантъ».

Издание сообщает, что подписание документа свидетельствует, что российский газовый гигант не отказался от идеи строительства газопровода Иран—Пакистан—Индия, несмотря на возобновление действия санкций США против Тегерана.

Как отметил собеседник издания, не стоит воспринимать, однако, подписание меморандума, как свидетельство активизации проекта, который «отягощен не только трудноразрешимыми политическими разногласиями между странами региона, но и санкционными рисками».

Уточняется, что обсуждение строительства газопровода протяженностью 1200 километров, ведется уже более 20 лет и в этих целях Ираном было проложено 900 километров трубы, однако, процесс затормозила Индия из-за санкций против Ирана. В 2016 году после снятия санкционного режима с Ирана благодаря ядерной сделки, «Газпром» активизировал работу по проекту и даже договорился об участии в разработке четырех месторождений -  Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что для ускорения процесса необходимо согласовать детали меморандума с Индией.

Однако источник «Коммерсанта», который знаком с ситуаций, уверяет, что не стоит ждать быстрого старта строительства трубопровода из-за слишком больших рисков, связанных с санкциями.

Только этап согласования технико-экономического обоснования может растянуться на годы, пишет издание.

При этом для российской компании «Газпром», если учесть реализацию еще двух проектов «Северного потока-2» и «Турецкого потока», «газопровод Иран—Пакистан—Индия явно не будет приоритетным», сообщает СМИ.

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