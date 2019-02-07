Генсек НАТО сделал неожиданное заявление о ДРСМД

Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – сделал неожиданное заявление о планах североатлантического блока в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его мнению, договор необходимо сохранить. При этом Столтенберг обратился к нашей стране, призвав её «воспользоваться возможностью» и не выходить из договора. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО со своей стороны сделает всё возможное, чтобы соглашение осталось в силе, пишет Westfälische Rundschau.

«Мы продолжим работу по сохранению договора и усилению контроля над вооружениями», - резюмировал генсек НАТО, пообещав, что альянс рассмотрит все инициативы, связанные с ДРСМД, и продолжит диалог с Москвой.

Напомним, 2 февраля 2019 года США приступили к выходу из ДРСМД. В ответ на это российский лидер Владимир Путин заявил, что наша страна также приостанавливает своё участие в соглашении.