Правила подключения к программе ИПК привяжут к уровню зарплаты

Власти продолжают работать над программой индивидуального пенсионного капитала. Фактически пенсионная система перейдет к такой форме, когда гражданин сам будет решать, сколько и каким образом ему откладывать на старость. При этом, заявил один из авторов законопроекта об ИПК финансовый омбудсмен Юрий Воронин, заставлять малообеспеченных россиян участвовать в новой системе, никто не будет.

"Будет сделан водораздел. Самый простой - по уровню заработной платы. Понятно, что до определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам облегченный сервисный порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет. Эти люди, если захотят участвовать, должны будут об этом заявить", - сообщил в интервью "Российской газете" Юрий Воронин.

"Что касается высокооплачиваемых работников, им формирование собственных пенсионных накоплений должно быть интересно. Эти люди, как правило, лучше разбираются в финансовых инструментах, ориентируются на рынке, способны принимать осознанные решения. И у них есть свободные средства, которые они захотят сохранить и приумножить. Для них порядок включения в систему будет, по сути, автоматическим ("сервисным"). Но опять-таки никакого принуждения: те, кто не захочет, будут иметь возможность отказаться, только надо будет высказать свое решение, свою волю", - заявил Воронин.

По его словам, сумма доходов, при которой граждане будут отсекаться от включения в ИПК, пока не определена. "Тут придется искать компромисс, баланс интересов. Это, пожалуй, самая острая точка этого законопроекта", - подчеркнул Воронин. Решение будет приниматься, когда законопроект станет предметом обсуждения в правительстве.

Учитывая низкий уровень доходов большинства населения России, включать в программу индивидуального пенсионного капитала действительно можно только людей с доходом выше среднего, иначе может возрасти социальная напряженность, отмечает Директор центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. Фактически, объясняет он, предлагается ввести дифференцированный платеж для людей с высокими доходами, при этом включение данного «сервиса» производится по умолчанию.

Но постоянные изменения в правилах пенсионного обеспечения, а также сдвиг возраста выхода на пенсию уже привели к недоверию населения ко всей пенсионной системе, напоминает Коптелов. Поэтому можно прогнозировать, что после автоматического включения в программу индивидуального пенсионного капитала лиц с высокими доходами подавляющая их часть примет решение о выходе из системы и в ней останутся лишь «молчуны», которым будет затруднительно пройти процедуру отказа. Нужно расширять уже работающие механизмы для самостоятельного инвестирования, построенные на добровольной основе, такие как индивидуальные инвестиционные счета, число которых сейчас превышает 600 тыс., и динамика роста которых положительна.

Вообще, напоминает эксперт УК "Солид Менеджмент" Сергей Звенигородский, в системе ИПК предполагается участие всех экономически активных граждан, но реальные преимущества получат только высокооплачиваемые категории работников, не задействованные в корпоративных пенсионных программах и госслужбе. К сожалению, только они смогут использовать плюсы системы и создать капитал, достаточный для формирования достойной пенсии.

Если взять данные Росстата за 2017 год (за 2018 данные еще не опубликованы), то около 80% населения не смогут участвовать в новой реформе, если будет создан порог для вхождения на уровне 30 тыс. руб., а с меньшей суммой накопить даже на обычный размер пенсии получится через 35-40 лет стажа, подсчитал аналитик. Кроме того, еще около 7% населения уже участвуют в корпоративных пенсионных программах (ИПК аналогичен им по всем показателям, кроме уровня формирования – от государства).

Система для 13% экономически активного населения может представлять интерес, но общий информационный фон, как и усиленное нагнетание обстановки в пенсионной сфере, не способствует желанию граждан что-то откладывать дополнительно, соглашается Сергей Звенигородский. Кроме очевидных вопросов про эффективность НПФ и страховых компаний, есть вопрос и отношения к ним со стороны государства. Оно до сих пор не определилось с ролью финансовых институтов в формировании пенсии граждан. Часть правительства обсуждает возможности по ограничению бизнеса в этом направлении, а часть продвигает идею более широкого участия.

В итоге, заключает эксперт, развитие системы до уровня создания ИПК для всего населения пока выглядит идеальным примером по улучшению благосостояния граждан, а также сбором средств перед ожидаемыми массовыми выплатами накопительной пенсии с 2022 года, чем реальным действующим проектом. Конечно, создавать систему нужно именно сейчас, пока инфраструктура для пенсионной системы еще формируется, а многие вопросы прояснятся только в процессе эксплуатации.