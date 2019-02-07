Янукович сделал Порошенко неожиданное предложение по Крыму

Участки для выборов главы Украины необходимо открыть в российском Крыму, считает экс-президент Украины Виктор Янукович.

С подобным предложением он напрямую обратился к действующему президенту Украины Петру Порошенко в ходе пресс-конференции в Москве, сообщает «ПолитНавигатор».

«Можно задать вопрос Порошенко и гоп-компании. Хорошо, Крым украинский. Сколько там живет украинцев. Предоставьте им возможность проголосовать за украинскую власть. Какой они дадут ответ?» – сказал Янукович.

Он также уверен, что власть Украины реально смотрит на собственную «популярность» в Крыму, осознавая, что подавляющее большинство крымчан настроена к ним враждебно. Ровно, как и украинцы, покинувшие страну из-за деятельности нынешнего украинского правительства.

«Они сегодня хорошо понимают, что все те люди, которые выехали за территорию Украины, это их оппоненты. Те, кто не может эту власть полюбить», – продолжил Янукович.

Ранее экс-глава Украины заявлял, что Порошенко сможет выиграть выборы только при грубой фальсификации результатов.