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Москва, 07.02.2019

Янукович сделал Порошенко неожиданное предложение по Крыму

«Expert Online» 2019

Участки для выборов главы Украины необходимо открыть в российском Крыму, считает экс-президент Украины Виктор Янукович.

С подобным предложением он напрямую обратился к действующему президенту Украины Петру Порошенко в ходе пресс-конференции в Москве, сообщает  «ПолитНавигатор».

«Можно задать вопрос Порошенко и гоп-компании. Хорошо, Крым украинский. Сколько там живет украинцев. Предоставьте им возможность проголосовать за украинскую власть. Какой они дадут ответ?» – сказал Янукович.

Он также уверен, что власть Украины реально смотрит на собственную «популярность» в Крыму, осознавая, что подавляющее большинство крымчан настроена к ним враждебно. Ровно, как и украинцы, покинувшие страну из-за  деятельности нынешнего украинского правительства.

«Они сегодня хорошо понимают, что все те люди, которые выехали за территорию Украины, это их оппоненты. Те, кто не может эту власть полюбить», – продолжил Янукович.

Ранее экс-глава Украины заявлял, что Порошенко сможет выиграть выборы только при грубой фальсификации результатов.

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