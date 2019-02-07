Курс доллара преодолел психологическую отметку

Курс доллара преодолел в четверг психологический уровень 66 рубля на фоне динамики валют на международных площадках. Курс доллара прибавил 16 копеек к 10.56 мск и вырос до 66,03 рубля. Курс евро растет на 12 копеек - до 74,97 рубля.

Ожидалось, что рубль могут поддержать в среду аукционы Минфинаа по ОФЗ. Однако, несмотря на удачное размещение бумаг объемом 35 млрд рублей, внешний факторы оказали большее влияние на динамику российской валюты.

Курс доллара растет 6 сессию подряд к основным валютам. В среду появилась новая оптимистичная статистика по экономике США, к тому же рынки надеются, что торговые переговоры между США и Китаем принесут результаты.

Одновременно на рубль негативно повлияло падение цен на нефть. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,61% — до 62,31 доллара за баррель.

В пользу ослабления рубля также играют ожидания сохранения ключевой ставки ЦБ на прежнем уровне. Заседание регулятора состоится завтра.