Курс доллара растет к рублю в преддверии важного события

Курс доллара растет к рублю в четверг в преддверии ключевого события недели - заседания совета директоров Банка России. Курс доллара вырос к 16.11 мск на 20 копеек - до 66,07 рубля, курс евро вырос на 2 копейки - до 74,92 рубля.

На ослабление рубля играют ожидания сохранения ключевой ставки ЦБ на прежнем уровне. Однако некоторая вероятность повышения ставки также сохраняется, что может поддержать российскую валюту.

Внешний фон также негативен для рубля - рисковые настроения падают, а курс доллара растет в четверг шестую сессию подряд к основным валютам. Рынки отыгрывают новую порцию оптимистичной статистики по экономике США.

На рубль также негативно повлияло падение цен на нефть. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижался к 16.17 мск на 0,59% — до 62,31 доллара за баррель.