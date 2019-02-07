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Москва, 07.02.2019

Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2019
  • Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
AP/TASS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала заявление в преддверии рассмотрения вопроса о введении нового энергетического законопроекта ЕС, который может заблокировать реализацию "Северного потока-2".

По ее словам, которые приводит Рейтер, Германия не откажется в газовой зависимости от России после запуска газопровода. Она также подчеркнула, что крайне важно, чтобы был сохранен транзит газа через Украину.

«Становимся ли мы зависимыми от России из-за этого газопровода (СП-2)? Я говорю «нет», если мы одновременно осуществим диверсификацию поставок», - сказала Меркель на пресс-конференции в Братиславе, где она встретилась с лидерами Вышеградской группы - Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.

Ранее стало известно, что Франция выступит против "Северного потока-2" и поддержит соответствующий законопроект.

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