Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала заявление в преддверии рассмотрения вопроса о введении нового энергетического законопроекта ЕС, который может заблокировать реализацию "Северного потока-2".

По ее словам, которые приводит Рейтер, Германия не откажется в газовой зависимости от России после запуска газопровода. Она также подчеркнула, что крайне важно, чтобы был сохранен транзит газа через Украину.

«Становимся ли мы зависимыми от России из-за этого газопровода (СП-2)? Я говорю «нет», если мы одновременно осуществим диверсификацию поставок», - сказала Меркель на пресс-конференции в Братиславе, где она встретилась с лидерами Вышеградской группы - Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.

Ранее стало известно, что Франция выступит против "Северного потока-2" и поддержит соответствующий законопроект.