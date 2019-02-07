Названа основная причина высокой смертности российских мужчин

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала в эфире радиостанции «Вести ФМ», что 70% смертей российских мужчин связаны со злоупотреблением алкоголя.

По словам Скворцовой, чаще всего это «алкоголь-ассоциированная смертность», а также «накопительная алкогольная смертность от циррозов, язвы желудка, панкреонекроза, раннего атеросклероза, гипертонической болезни».

В последнее время благодаря сокращению употребления суррогатов, смертность от алкоголя удалось снизить, рассказал министр. Она добавила, что также российские мужчины трудоспособного возраста умирают от связанных с курением заболеваний.

РБК сообщает, что в настоящий момент перед Минздравом стоит задача по снижению смертности до 180 человек на 100 тысяч у женщин трудоспособного возраста и до 560–580 человек на 100 тысяч у мужчин.В настоящее время эти показатели составляют 203 человека на 100 тысяч у женщин и 750 человек на 100 тысяч у мужчин.