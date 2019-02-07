Париж и Берлин недовольны Брюсселем

Власти Франции и Германии возмущены тем, что Еврокомиссия заблокировала слияние копаний Alstom и Siemens.

Франция им ФРГ требуют от Брюсселя внести изменения в политику Евросоюза по борьбе с монополизмом. Причиной для столь решительного демарша стало отрицательное решение Еврокомиссии (ЕК) в деле о слиянии железнодорожных компаний Alstom и Siemens. Свою заинтересованность в этом слиянии в Париже и Берлине объясняют желанием создать крупного железнодорожного оператора, который мог бы на равных конкурировать с огромными китайскими компаниями. Однако в Брюсселе объяснили, что подобные слияния противоречат принципам Евросоюза и вредят справедливой и честной конкуренции.

«Мы должны смотреть в будущее,- объяснил свое недовольство министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.- Поэтому мы хотим внести изменения в правила конкуренции в Европе».

Ле Мэр с коллегой из Германии Петером Альтмайером намерены внести конкретные предложения по изменению политики ЕС в области борьбы с монополизмом. По словам пресс-секретаря правительства ФРГ Штефана Зейберта, группа экспертов подготовит к осени предложения по реформе политики Евросоюза в области конкуренции.

Позицию властей поддерживает и европарламентарий Манфред Вебер, который может сменить Жана-Клода Юнкера на посту президента ЕК: «Когда нашим компаниям приходится бороться с конкурентами, которые вдвое больше их по размерам, шансы имеют только гиганты. Амбициозная Европа подразумевает защиту европейских компаний и рабочих мест».

Любопытно, что Париж и Берлин громко выражают свое возмущение и говорят об изменениях правил, но не требуют от еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер отменить решение и разрешить слияние компаний. Объяснение у подобной сдержанности простое: Франция и Германия хотят воспользоваться отказом ЕК как средством для проведения большой реформы.

Между тем, Маргрет Вестагер настроена тоже решительно. Она уже заявила, что французам и немцам не удастся ее провести разговорами о необходимости создать на железнодорожном рынке Европы гиганта, подобного Airbus, для того, чтобы на равных конкурировать с китайскими гигантами.

«Комиссия запретила слияние, потому что компании не хотят обращать внимание на наши серьезные опасения в сфере конкуренции»,- объяснила она.

Китайский аргумент несостоятелен, по мнению еврокомиссара, потому что китайские компании, на которые ссылаются французский и немецкий министры экономики, не участвуют ни в каких европейских тендерах. Стать серьезными конкурентами европейских компаний они смогут очень и очень нескоро. Не видит ЕК причин опасаться конкуренции со стороны китайского бизнеса и в конкретной сфере высокоскоростных железнодорожных перевозок.

Олимпийское спокойствие чиновников из Брюсселя удивляет и возмущает власти на национальном уровне. В частности Париж и Берлин все больше пугает конкуренция со стороны китайских компаний буквально во всем, начиная от электромобилей и заканчивая солнечными панелями. Бруно Ле Мэр, например, назвал в интервью французскому телевидению решение ЕК «экономической и политической ошибкой, которая будет служить экономическим интересам Китая».

Маргрет Вестагер считает, что иностранные компании главным образом должны проверяться на предмет того, как их инвестиции могут повлиять на безопасность Старого Света. Ответом Европы на конкуренцию, уверена она, должны быть улучшение системы профессиональной подготовки, развитие инфраструктуры и разрушение внутренних барьеров.

«Одним из главных преимуществ общего рынка является то,- подчеркнула Маргрет Вестагер,- что он позволяет появляться крупным компаниям, не жертвуя при этом принципами конкуренции».

Даже если Франции и Германии удастся «продавить» новую Еврокомиссию, для Alstom и Siemens это будет пиррова победа. Руководство обеих компаний выразило сожаление, что предложенные ими меры не удовлетворили ЕК и что их слияние заблокировано.

Решение Маргрет Вестагер поддержал главный конкурент Alstom и Siemens на европейском рынке железнодорожных перевозок – канадская компания Bombardier. Канадцы, как нетрудно догадаться, полностью согласны с позицией Еврокомиссии, согласно которой слияние Alstom и Siemens серьезно навредит конкуренции и состоянию европейского рынка железных дорог.