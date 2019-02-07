Посол ФРГ в Киеве оценил шансы Украины на скорое вступление в ЕС и НАТО

Эрнст Райхель – посол Германии в Киеве – рассказал о шансах Украины на скорое вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

По его мнению, рассчитывать на то, что «самостийную» быстро примут в ЕС и североатлантический альянс, не приходится, передаёт «Европейская правда».

«Хочу честно сказать – это не реалистичная перспектива, – подчеркнул дипломат. – Украину ждёт очень долгий и извилистый путь. Киевским властям придётся сделать мное для того, чтобы хотя бы просто получить статус кандидата на вступление в эти структуры».

Кроме того, Райхел считает обычным популизмом обещания некоторых кандидатов в президенты, которые уже заявили, что в случае их победы на выборах Украина в кратчайшие сроки станет членом Евросоюза и НАТО.

Напомним, действующий глава государства Пётр Порошенко, выдвигая свою кандидатуру на пост президента страны, пообещал, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС.