Рынок нефти получил от США «неприятные сюрпризы»

Коммерческие данные о запасах нефти в США стали «сюрпризом» для участников рынка и положительно сказались на росте цены на нефть, передает ИА REGNUM.

Аналитик информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова рассказал агентству, что опубликованные данные «повлияли на рост цены, который в течение дня был не слишком уверенным».

Так, к концу дня 6 февраля нефть Brent выросла на 0,84%, достигнув $62,49.

В целом запасы США выросли на 1,263 млн баррелей, при этом участники рынка ожидали больших показателей - до 2,18 млн, рассказал Мильчакова.

«Относительно скромный рост коммерческих запасов оказался приятным сюрпризом для нефтяных «быков»», - сказала аналитик. Этот факт сразу позволил цене на нефть пойти вверх.

Свою лепту в рывок цены на нефть внесла и Саудовская Аравия, сообщившая о намерениях наладить более тесное партнерство с Россией и ОПЕК. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Эр-Рияд не исключает также заключения постоянного соглашения с Россией для регулирования предложения на нефтяном рынке.

Издание уточняет, что этот факт вызвал «умеренный оптимизм» на рынке и позволил скорректировать цену на нефть Brent на сегодня, 7 февраля, до $61,50−63 за баррель.