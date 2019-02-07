Шведы заподозрили Россию в подготовке к войне

Исследование Шведского института оборонных исследований уверяет, что Россия стала проводить все больше тренировок и отработок начала полномасштабной войны.

Свои выводы исследователи делают на основе проводимых в России военных учениях, которые становятся все масштабней, заверяют исследователи. Они приводят в пример недавние учения «Запад — 2017» в Западном военном округе. Как известно в них было задействовано 5,5 тысячи российских военных и «Восток-2018» с привлечение 300 тысяч военных.

Подобные массовые учения в российской армии с привлечением всех родов войск будут проходить каждые пять лет, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Этот факт очень встревожил европейских исследователей, несмотря на то, что глава оборонного ведомства России заверил, что учения будут проводиться для контроля за перевооружением.

Как считает руководитель исследования Юхан Нурберг, «Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО».

При этом он отмечает заметное повышение боеготовности российской армии и скорость по переходу от мирной жизни к выполнению военных задач.