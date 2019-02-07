Турция не пускает российскую нефть в Европу

Около 41 млн баррелей нефти застряли в очереди на проход через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные оператора порта Tribeca Shipping. Речь идет о 55 судах, в том числе 21 танкере класса Suezmax и 26 судах класса Aframax по данным на 6 февраля. Еще 5 февраля в очереди находился 51 танкер с грузом 38,7 млн баррелей нефти. В основном это нефть из России и Казахстана из портов Черного моря.

"Недовольство российских экспортеров, которые фрахтуют танкеры, понять можно: каждый час простоя в очереди на проход через Босфор и Дарданеллы обходится им в миллионы рублей, но, увы, ситуация в ближайшее время не изменится, и они будут нести убытки, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Главное, что необходимо понимать: нефтеналивные танкеры из России и Казахстана простаивают не потому, что Анкара блокирует именно их проход. Это не так, поскольку, во-первых, Турция не имеет права закрывать проливы для движения коммерческих судов, это противоречит международным соглашениям.



Во-вторых, продолжает аналитик, это Турции невыгодно, поскольку Босфор - крайне выгодное коммерческое предприятие: с каждого судна взимается маячный сбор в размере до 1 тыс. долларов, в зависимости от водоизмещения и класса судна, а в среднем в день через пролив проходит свыше 130 кораблей, из которых четверть - именно танкеры. В третьих, суда стоят в очереди, создавая таким образом пробку, а это значит, что и другие суда, под другими флагами и с другими грузами пройти через Босфор и Дарданеллы не могут, опять же формируя убытки для Анкары.



Пробка сформировалась в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также в связи с действием новых правил движения по проливу. В соответствии с ними, в частности движение LPG-танкеров длиной свыше 150 метров осуществляется исключительно в дневное время, запрещается обгон без сопровождения, крупные суда обязаны информировать о своем проходе за 10 дней и предоставлять портовым властям документы о средствах обеспечения безопасности, которыми обеспечены корабли, еще до входа в пролив.



Кроме того, добавляет Илья Жарский, навигация может и вовсе приостанавливаться на время. Все эти ограничения связаны с реализацией грандиозного инфраструктурного проекта властями Турции, сопоставимым разве что со строительством Крымского моста. Свой мост стоимостью 3,3 млрд долларов и протяженностью 3869 метров Турция вместе с южнокорейскими подрядчиками строит в проливе Дарданеллы и строить его будут еще как минимум 3-4 года. Экспортеров-фрахтователей конечно жалко, но, как и в случае с Керченским проливом, больших строек без ограничений движения не бывает даже в море.



Очевидно, добавляет шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, что новые правила могут действовать вплоть до окончания основных работ по строительству моста через Дарданеллы, которое продлится ещё минимум 2-3 года, но в конечном счёте, мост должен сильно разгрузить проливы в районе выхода в Средиземное море.



Выросшие огромные очереди в проливах Турции, разумеется, влияют на поставки, но это далеко не новая история, так что её можно назвать постоянной и давно учтённой «поправкой», указывает эксперт. А в связи с плохими погодными условиями из Босфора - ещё с середины января поступали сообщения об увеличении «пробки» с 30-35 до до 50 судов, но так происходит уже минимум третью неделю, к неизбежному затору все притерпелись и рынки давно об этом знают, поэтому вряд ли данная картина способна оказать отдельное или заметное влияние на нефтяные цены.



Другое дело, что после новогоднего отскока от спекулятивных 50 долларов (по марке Brent) в область 60-63 долларов нефтяные котировки всё время с 10 января пребывают в стабильном, но слабовосходящем коридоре, говорит Пётр Пушкарёв. И даже любой в обычных условиях не самый значительный толчок способен стать катализатором роста в район 65-67 долларов за баррель. Пока такого не происходит, уже месяц цены стоят: рынки поддерживает высоко тема постепенно сокращающихся поставок от ОПЕК+ по декабрьским соглашениям, проблема с поставками из Венесуэлы, но «быков» по нефти смущает высокая вероятность замедления мировой экономики, а значит и отложенная перспектива снижения спроса в горизонте 1-2 лет.



Поэтому пока все смотрят на короткодействующие факторы либо на локальные признаки перемен на топливных рынках. Например, умеренный разовый скачок нефтяных цен с 61,55 до 62,8 долларов за баррель вызвали вышедшие вчера данные по запасам в США от Агентства по энергетической информации (ЕIA). Они показали, что объёмы сырой нефти продолжали прирастать, но уже вторую неделю незначительно, а за 5 недель с начала года - средними темпами всего около 1 млн баррелей в неделю, что в 2,5 раза ниже прогнозов и ожиданий. А запасы дистиллятов и вовсе сократились за неделю на 2,5 млн баррелей, очевидно из-за дефицита поставок венесуэльских тяжёлых сортов на перерабатывающие заводы в Мексиканском заливе. Снизилось с 885 до 847 и число работающих сланцевых буровых установок.



Все эти факторы копятся, указывает Пётр Пушкарёв, и в какой-то момент кумулятивный эффект может сработать, а количество информации может перейти в качество движения. Но для дальнейшего роста цен нужен выраженный прорыв выше отметки 63,5 долларов за баррель, а пока что с середины января серьёзных попыток к ней приблизиться было всего две. Что окажется сильнее, постепенное давление наверх с Нового года или же долгосрочные опасения, покажет только ход торгов.



Пока вполне реальна и развязка в виде ухода цен опять под 60 долларов, считают в TeleTrade. Например, если президенту Мадуро не удастся удержать ситуацию под контролем, и в Венесуэле всё же сменится де-факто власть - при таком сценарии многие искусственные препятствия для поставок будут сняты, и мало того, американские и британские компании получат долгосрочный доступ к разработке огромных месторождений. Негативный для цен на нефть сценарий может быть реализован и в случае любой заметной новой волны распродаж бумаг на мировых фондовых биржах - что традиционно, хотя и не вполне логически обоснованно, вызывается у инвесторов ассоциации с надвигающейся «рецессией».