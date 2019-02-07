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Москва, 07.02.2019

Ученые из Крыма нашли способ обойти водную блокаду

«Expert Online» 2019

Ученые из Крымского института имени В. И. Вернадского нашли способ снять украинскую водную блокаду. Для этого, по словам специалистов, понадобится найти замену Северо-Крымскому каналу. В роли заменителя водоема выступят крупные реки северного макросколона пути к морю, пишет агентство ФАН.

Уточняется, что сначала воду предстоит «перехватить», после этого направить  через Межгорное водохранилище в Сакский канал, откуда вода уже будет направляться в Северо-Крымский канал.

Ученые уверены, что ресурсов хватит для обеспечения водой всего полуострова. Ранее Северо-Крымский канал обеспечивал водными ресурсами 85% водных поверхностей Крыма. Вода поступала из реки Днепр. После воссоединения Крыма с Россией, Украина перестала водоснабжение этого российского региона.

При этом от блокады пострадали и некоторые украинские области. Так, в Херсонской области из-за снижения уровня грунтовых вод, вызванного выкачиванием на полуострове Крым подземных вод, повысился уровень солености почвы. Этот факт сделал непригодным ряд пашен для посадки сельскохозяйственных культур, что привело к общему ухудшению экологической ситуации в регионе.

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