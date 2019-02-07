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Москва, 07.02.2019

Ученые рассказали, к каким страшным последствиям может привести «сидение у телевизора»

«Expert Online» 2019

Учёные одного из Научно-исследовательских институтов США установили, что длительный просмотр телевизора в сидячем положении может привести к возникновению рака кишечника.

К такому выводу они пришли, проанализировав исследование своих коллег, которое было проведено у заболевших колоректальным раком начиная ещё с 1989 года, передаёт EurekAlert.

Изучив 118 истории болезни, исследователи обратили внимание на то, что минимум час, проведённый за просмотром ТВ, повышал сразу на 12% вероятность заболевание раком. Среди тех, кто ежедневно сидел у телевизора более 2-х часов, риск развития образования раковых клеток в кишечнике увеличивался и вовсе более чем на 70%.

При этом, как утверждают учёные, эта страшная закономерность совсем не связана с весом или количеством физической активности участников исследования и никак не обусловлена фактором генетической предрасположенности.

Ранее сообщалось, что по мнению известного онколога из Германии, отказ от курения, активный образ жизни и сбалансированное питание – лучший способ профилактики рака.

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