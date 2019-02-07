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Москва, 07.02.2019

«Темная лошадка» и «новый черный»: политик рассказал, кто решит исход выборов на Украине

«Expert Online» 2019

Зампредседателя комитета по международным делам партии «Родина» Владимир Лактюшин спрогнозировал исход выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта этого года.

Политик уверен, что «погоду на выборах» сделают действующий президент Украины Петр Порошенко, глава партии«Батьковщина» Юлия Тимошенко, а также политический деятель и шоумен Владимир Зеленский и «новый политик» Святослав Вакарчук.

«Пока что основная тройка лидеров — Порошенко с его админресурсом, Тимошенко с ее протестным электоратом, Зеленский как «темная лошадка» и «новый черный», -рассказал Лактюшин изданию «Украина.ру».

Что касается, набирающего популярность Зеленского, то здесь сложно предугадать исход событий, поскольку «его избиратель — молодежь и разочарованные во всем обыватели, а эти категории реже всех доходят до избирательных участков», считает политик.

На этом фоне более выигрышна позиция Юлии Тимошенко, поскольку за нее готовы голосовать «самые дисциплинированные избиратели» - пенсионеры.

Также Лактюшин считает, что влиять на выборы президента Украины  США будут через Святослава Вакарчука, солиста «Океана Эльзы», а ныне политика.

Американское влияние заходит сейчас через «Вакарчука, которого два последних года усиленно готовили к роли «спасителя Украины» в топовых политологических вузах США», рассказал изданию сопредседатель «Родины».

И хотя для президентской гонки он еще слабоват, но можно «влиять на выборы и не участвуя в них», уверен Лактюшин.

«Пока все кандидаты топят друг друга, замазывая с ног до головы грязью, сохранять чистый олимпийский облик далекого от всего этого непотребства и держа наготове свой электорат», - обозначил он задачи Вакарчука.

Так, что исход президентской гонки на Украине способен решить Вакарчук и стоящий за ним Вашингтон, считает Лактюшин.

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