В США нашли способ влиять на Россию при помощи «Северного потока-2»

Бывший посол США в Польше, а ныне помощник госсекретаря США по европейским делам Дэниел Фрид, призывает оставить Германию в покое и перестать нападать на нее из-за поддержки «Северного потока-2».

Он уверен, что немецкое правительство совершает ошибку, которой нужно воспользоваться.

Как заявил дипломат в эфире польского радио, «Берлин теперь обязан заняться смягчением возможных негативных последствий трубопровода».

Фрид уверен, что развитие событий пойдет именно по данному сценарию, поскольку правительство Ангелы Меркель является не только союзником США, но и поддерживает антироссийские санкции.

«А это значит, Германия сделает все от нее зависящее для смягчения последствия появления "Северного потока – 2"», - резюмировал дипломат.

Он считает, что после введения «Северного потока-2» в строй Берлину придется много работать, чтобы не произошло ослабления Евросоюза.

Ранее, посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письмо с угрозами наложить санкции на участников проекта «Северный поток — 2».