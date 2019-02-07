В США назвали условие допуска наблюдателей из РФ на выборы президента Украины

Курт Волкер – спецпредставитель США по Украине – назвал условие допуска наблюдателей из России на президентские выборы, которые пройдут в «незалежной» 31 марта.

По его словам, российских наблюдателей можно допустить к работе на предстоящих выборах, но лишь в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, передаёт РИА Новости.

При этом он пояснил, что Украина нуждается в таких наблюдателях, чтобы доказать всему миру, что эта свободная страна, придерживающаяся демократических стандартов.

«В противном случае можно будет оспаривать результаты выборов. Поэтому пусть наблюдатели из РФ в них участвуют, но только под эгидой БДИПЧ», – резюмировал Волкер.

Напомним, действующий глава «самостийной» Пётр Порошенко заявил, что украинские пограничники получат приказ не пропускать на территорию страны российских наблюдателей. Депутаты Верховной Рады пошли ещё дальше – они предложили принять закон о запрете участия наблюдателей из РФ в любых выборах, которые когда-либо будут проходить на Украине.

В свою очередь в БДИПЧ ОБСЕ считают, что эти планы украинских властей не соответствуют обязательствам «незалежной» в рамках организации.