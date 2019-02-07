ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 07.02.2019

В США назвали условие допуска наблюдателей из РФ на выборы президента Украины

«Expert Online» 2019

Курт Волкер – спецпредставитель США по Украине – назвал условие допуска наблюдателей из России на президентские выборы, которые пройдут в «незалежной» 31 марта.

По его словам, российских наблюдателей можно допустить к работе на предстоящих выборах, но лишь в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, передаёт РИА Новости.

При этом он пояснил, что Украина нуждается в таких наблюдателях, чтобы доказать всему миру, что эта свободная страна, придерживающаяся демократических стандартов.

«В противном случае можно будет оспаривать результаты выборов. Поэтому пусть наблюдатели из РФ в них участвуют, но только под эгидой БДИПЧ», – резюмировал Волкер.

Напомним, действующий глава «самостийной» Пётр Порошенко заявил, что украинские пограничники получат приказ не пропускать на территорию страны российских наблюдателей. Депутаты Верховной Рады пошли ещё дальше – они предложили принять закон о запрете участия наблюдателей из РФ в любых выборах, которые когда-либо будут проходить на Украине.

В свою очередь в БДИПЧ ОБСЕ считают, что эти планы украинских властей не соответствуют обязательствам «незалежной» в рамках организации.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: эта игра подошла к концу
      Курс доллара: эта игра подошла к концу
    2. Курс доллара: рубль ждет важное решение
      Курс доллара: рубль ждет важное решение
    3. Курс доллара: назревает большой раскол
      Курс доллара: назревает большой раскол