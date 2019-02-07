В Варшаве прокомментировали возможный визит Путина в Польшу

Блажей Спихальский – пресс-секретарь президента Польши – прокомментировал информацию о возможном визите российского лидера Владимира Путина на мероприятия, которые пройдут в республике по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, Спихальский пояснил, что Варшава пригласит представителей разных стран со всего мира, особенно тех государств, которые принимали участие в этой страшной войне, передаёт РИА Новости.

При этом он не стал напрямую отвечать, собираются ли власти страны направить официальное приглашение Путину.

«Россия также принимала участие во Второй мировой войне, а мы хотим видеть всех, кто хочет отдать дань уважения её жертвам», – резюмировал пресс-секретарь президента Польши.